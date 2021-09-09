В ходе проведенного исследования ученые доказали, что именно низкокачественная система вентиляции стала главной причиной крупной вспышки Covid-19 в западном штате Северный Рейн-Вестфалия во время проходившего там карнавала. Позже это событие назовут «Ухань Германии».

Из 411 тусовщиков, которые позже были протестированы учеными, почти половина оказалась инфицированной вирусом. А 47-летний мужчина, выступавший в мужском балете на карнавале, стал первым в стране, кто попал с Covid-19 в реанимацию.

— И снова все указывает на то, что аэрозоли и вентиляция играют решающую роль в принятии решения о том, будет ли инфекция или нет, — заявил вирусолог Хендрик Стрик.

Проанализировав расположение и передвижение участников карнавальной вечеринки, исследователи из Боннского университета убеждены, что именно плохая система вентиляции ратуши, которая подавала только 25% свежего воздуха в воздушный поток, была ключевым фактором в распространении вируса среди толпы.

Кроме того, исследователи заявили, что не смогли найти никаких доказательств теорий о том, что участники вечеринок, которые пьют спиртные напитки и становятся более социально заторможенными в нетрезвом виде, являются ведущими драйверами суперраспространяющихся инфекций.

— Мы определили уровень потребления спиртных напитков и не заметили какого-либо влияния количества употребляемого алкоголя на риск заражения, — говорится в сообщении.

Количество времени, которое гости провели в ратуше, оказалось более важным показателем того, заразятся ли они вирусом, чем то, сидели ли они рядом друг с другом или нет.

У пожилых людей вероятность заражения вирусом на карнавале оказалась выше, чем у детей, при этом средний риск заражения увеличивается на 28% на каждые 10 лет разницы в возрасте.

Исследователи обнаружили еще один неожиданный общий фактор: у постоянных курильщиков, присутствовавших на карнавале, риск заражения Covid-19 был снижен, поскольку какое-то количество времени они проводили вне зала, выходя на перекур.

Ученые отмечают, что нынешние или бывшие курильщики, как известно, непропорционально сильно страдают от тяжелых симптомов Covid-19, и настоятельно не рекомендуют курить в качестве защитной привычки, чтобы предотвратить риск заражения.