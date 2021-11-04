Коронавирус продолжает бушевать в России, там зафиксировали наибольшее количество смертей от вируса за сутки.

Согласно обновленной статистике, за 3 ноября болезнь унесла жизни 1 195 граждан.

При этом предыдущий рекорд зафиксировали лишь днем ранее — 1 189 смертей за сутки 2 ноября.

В целом в России смертность от коронавируса постоянно растет, более 1 тыс. летальных случаев фиксируют 17 дней подряд.

Больше всего смертей выявляют в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Краснодарском крае, Нижегородской области.

Несмотря на это, люди в России не спешат прививаться.

Например, в Сочи и Анапе невакцинированных вылавливают в кафе и торговых центрах. Нарушителям грозит штраф.

Также без сертификата не поселяют в отели. Подобные ограничения действуют во многих российских регионах. Так в России пытаются остановить распространение коронавируса.

Рекорд не смертей, но суточного прироста больных коронавирусом 3 ноября зафиксировали в оккупированном Крыму. Там подтвердили 752 новых инфицирования.

Источник: Оперштаб Москвы