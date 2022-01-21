В Харькове женщина вместе с сыном спускалась на тюбинге с горы, вылетела из него, а затем ее на скорости еще и сбил мужчина.

По словам родных, Надежда вместе с сыном спускалась с горки на тюбинге в комплексе Харьковская Швейцария. В какой-то момент она вылетела из надувных санок и упала.

— Люди, которые были рядом, кричали, чтобы администрация на какое-то время прекратила катание, однако они это проигнорировали и сказали “разбирайтесь сами”. Они продолжили спускать людей, — рассказала двоюродная сестра женщины Татьяна Ищенко.

Сотрудники продолжили выдавать тюбинги другим посетителям. Это привело к тому, что один из мужчин, который съезжал с горки, сбил женщину, которая уже и так пострадала.

По словам Татьяны, этот удар для женщины был критическим, то есть, если бы они остановили работу, второго удара не было бы. Однако на этом все не закончилось, ведь медпункта на горке не оказалось, а работники комплекса только навредили: нельзя было двигать пострадавшую.

— Они пытались поднять маму, начали ее тянуть. Сотрудники посадили ее на багги, не дождавшись скорую, и отвезли ее наверх, после чего они ушли, — отметила дочь Таисия Величко.

Скорую помощь женщина ждала около двух часов. Медики ехали на место так долго из-за пробок.

Сейчас Надежда находится в коме со сложной черепно-мозговой травмой. Родственники говорят, что медикам пришлось делать трепанацию. Также у женщины зафиксировали кровоизлияние в мозг, гематомы, переломы бедер.

На горке, где травмировалась женщина, уже висит табличка “Спускаться запрещено”. Инструктор с 25-летним опытом Андрей Витковский рассказал, что для катания на тюбингах трасса должна быть специально оборудована. Должны быть сетка-ограждение, резиновые коврики для торможения.

По его словам, на тюбинге невозможно контролировать скорость. Катание на лыжах или сноуборде безопаснее, чем это.

Сейчас полиция расследует дело как нарушение правил безопасной эксплуатации сооружений (ч. 2 ст. 275 УК Украины). В прокуратуре отметили, что в дальнейшем на требование свидетелей остановить работу трассы, на которой находилась потерпевшая с телесными повреждениями, сотрудники горнолыжного курорта никоим образом не отреагировали.