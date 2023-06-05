Шестеро раненых в результате ракетного удара по пригороду Днепра сейчас находятся в больницах — это женщины и дети. Одна из пациенток, мать погибшего двухлетнего ребенка, в очень тяжелом состоянии в реанимации. Она на ИВЛ.

У нее тяжелая черепно-мозговая травма, повреждения позвоночника, селезенки, переломы 10 ребер.

Женщине провели две операции: удалили селезенку и дренировали грудную клетку. Несмотря на все усилия медиков, угроза ее жизни остается.

В травматологическом отделении находятся две женщины с множественными ранами конечностей и ушибами.

В детской больнице спасают подростков с черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. В реанимации — двое. Один ребенок средней тяжести находится в хирургическом отделении. В этом же отделении лежит и мама одного из раненых мальчиков.

Врачи говорят, что все они нуждаются в дальнейшей реабилитации, прежде всего психологической.

Российские военные вечером 3 июня ударили по Подгородненской общине Днепровского района. Две двухэтажки, между которыми попала ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Источник: Суспільне Новини

Фото: Софія Богуцька