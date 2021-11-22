Этот ужасный случай произошел вчера, 21 ноября, поздно вечером в селе Боголюбы. Именно здесь расположена Волынская областная клиническая больница, с четвертого этажа которой прыгнул и разбился насмерть 78-летний пациент инфекционного отделения.

В секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области сообщили, что звонок о гибели пациента поступил в местный участок полиции примерно в 21.00.

Пока известно только то, что мужчина лечился по поводу коронавирусной инфекции. Уже прошел 21-дневный курс лечения и сегодня, 22 ноября, должен был выписываться домой.

— Что повлекло такую трагедию, сказать трудно. Пациент уже выздоровел. Возможно, поговорил с кем-то из родственников по телефону. Но однозначно утверждать ничего не могу, — рассказал заведующий Covid-отделением областной больницы Юрий Филипчук.

Поскольку во время поверхностного осмотра следов насилия не обнаружено, полиция пока придерживается версии самоубийства. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства гибели устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.