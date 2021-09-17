В Ровенской области от коронавируса умер восьмилетний ребенок. У мальчика было сопутствующее заболевание ДЦП.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации. Ребенка из Ровенского района госпитализировали в областную больницу.

Он был в тяжелом состоянии. У ребенка был не только Covid-19, но и тяжелая врожденная патология головного мозга — тетрапарез. Это процесс, при котором снижается двигательная активность в руках и ногах. Если заболевание не лечить, то состояние конечностей меняется.

Медики применили все реанимационные меры, но мальчика не удалось спасти. Он умер 16 сентября. А в больнице находился всего сутки.

По мнению врачей, ребенок инфицировался штаммом коронавируса Дельта.

В областной администрации добавили, что за сутки по состоянию на утро 17 сентября выявлено 207 новых больных. Возраст инфицированных от одного до 83 лет.

За сутки, 16 сентября, в Украине зафиксировали 6 624 новых случаев коронавируса. Больше всего новых больных в Харьковской, Львовской и Одесской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ровенская ОГА