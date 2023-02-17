Давний врач президента США Джо Байдена Кевин С. О’Коннор в письме, опубликованном Белым домом, отметил, что здоровье его высокопоставленного подопечного не сильно изменилось с момента последнего медицинского осмотра около 15 месяцев назад.

— Джо Байден — здоровый, энергичный человек в возрасте 80 лет и пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей, — дал заключение медик.

Его слова прозвучали всего за несколько недель до того, как ожидается, что самый возрастной президент в американской истории объявит о том, что баллотируется на второй срок.

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Согласно письму Белого дома, Байден при росте 182 см весит примерно 80 кг с индексом массы тела 24,1. Его кровяное давление было указано как 128/76 с пульсом 69. Общий уровень холестерина — 115, который, по словам О’Коннора, был удивительно низким.

В письме О’Коннор сообщил, что небольшое образование на груди мистера Байдена было вырезано в четверг, 16 февраля, и его отправят на биопсию, чтобы определить, является ли оно злокачественным. Несколько лет назад Байдену удалили несколько небольших немеланомных раковых образований кожи.

В последние годы Байден стал заметно скованнее в своих движениях. Врач объясняет, что это результат значительного артрита позвоночника, легкого артрита стопы после перелома и легкой сенсорной периферической невропатии стоп, по поводу которых президент проходит физиотерапию, чтобы восстановить гибкость.

Врач сказал, что новое тестирование, проведенное в этом году, показало, что у Байдена нет признаков какого-либо мозжечкового или другого центрального неврологического расстройства, такого как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз.

У Байдена по-прежнему неклапанная мерцательная аритмия, от которой он получает препарат, разжижающий кровь.

О’Коннор сказал, что самой серьезной проблемой со здоровьем, с которой Байден столкнулся со времени своего последнего медицинского осмотра, была схватка с коронавирусом прошлым летом. Но, по словам медика, у президента не было никаких остаточных симптомов, которые можно было бы считать затяжным Covid-19.