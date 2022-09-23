На этой неделе на территории Ивано-Франковска было зарегистрировано подозрение на острое инфекционное заболевание – коклюш.

Об этом на официальном региональном онлайн-ресурсе сообщила врач отделения эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Ольга Кубрак.

По ее словам, это заболевание легко распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев и детей до трех лет.

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Симптомы коклюша

— Первые симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования, — объясняет инфекционист.

Начальными признаками коклюша, которые очень похожи на симптомы ОРВИ, являются:

общая слабость;

повышение температуры тела до 38,5º С;

насморк;

сухой кашель.

Ребенок во время спазматического кашля становится раздражительным, он краснеет, на глазных конъюнктивах могут появиться кровоизлияния, на шее сдуваются вены.

У младенцев до года на пике приступа иногда может остановиться дыхание, появляются судороги мышц. Окончание кашлевых циклов сопровождается рвотой.

В зависимости от длительности и частоты приступов кашля заболевание может протекать в легкой, средней и тяжелой формах.

Профилактика коклюша

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). Для этого в основном используют адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДП или ААКДП).

Проведение вакцинации формируют у привитых детей стойкий иммунитет не только против коклюша, но и против дифтерии и столбняка.

Вовремя начатое лечение способно вылечить ребенка еще до появления приступообразного кашля, а своевременная профилактика уменьшает риск возникновения заболевания, предупреждает медик.

Источник: Versii