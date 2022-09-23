На этой неделе на территории Ивано-Франковска было зарегистрировано подозрение на острое инфекционное заболевание – коклюш.
Об этом на официальном региональном онлайн-ресурсе сообщила врач отделения эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Ольга Кубрак.
По ее словам, это заболевание легко распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев и детей до трех лет.
Симптомы коклюша
— Первые симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования, — объясняет инфекционист.
Начальными признаками коклюша, которые очень похожи на симптомы ОРВИ, являются:
- общая слабость;
- повышение температуры тела до 38,5º С;
- насморк;
- сухой кашель.
Ребенок во время спазматического кашля становится раздражительным, он краснеет, на глазных конъюнктивах могут появиться кровоизлияния, на шее сдуваются вены.
У младенцев до года на пике приступа иногда может остановиться дыхание, появляются судороги мышц. Окончание кашлевых циклов сопровождается рвотой.
В зависимости от длительности и частоты приступов кашля заболевание может протекать в легкой, средней и тяжелой формах.
Профилактика коклюша
Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). Для этого в основном используют адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДП или ААКДП).
Проведение вакцинации формируют у привитых детей стойкий иммунитет не только против коклюша, но и против дифтерии и столбняка.
Вовремя начатое лечение способно вылечить ребенка еще до появления приступообразного кашля, а своевременная профилактика уменьшает риск возникновения заболевания, предупреждает медик.
Источник: Versii