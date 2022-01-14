Люди кажутся друг другу более привлекательными в защитных масках, когда нижней части лица не видно.

Соответствующее исследование провели специалисты из Университета Кардиффа. До пандемии ученые обнаружили, что медицинские маски снижают привлекательность человека, поскольку ассоциируются с болезнью. Поэтому они решили проверить, изменилось ли это восприятие с тех пор, как ношение маски стало привычным.

— Наше исследование показывает, что лица считаются самыми привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Интересно, это связано с тем, что мы привыкли к медицинским работникам в синих масках, и теперь мы ассоциируем их с людьми, которые занимаются уходом или медициной, — рассказал соавтор исследования из школы психологии Кардиффского университета Майкл Льюис.

Первый этап исследования провели в феврале 2021 года. 43 женщины оценили по шкале от 1 до 10 привлекательность мужских лиц без маски, мужчин, которые носят обычную маску из ткани, синюю медицинскую маску или держат черную книгу, прикрывающей низ лица.

Согласно результатам, участницы считают тех, кто носит тканевые маски, более привлекательными, по сравнению с мужчинами без масок или с книгой. А одноразовая хирургическая маска на мужчинах собирала еще больше высоких оценок.

В то же время на другом этапе ученые попросили группу мужчин оценить фото женщин в масках. Это исследование еще не опубликовали, но ученые говорят, что результаты в целом такие же.

— Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем, что у этого человека болезнь и от него нужно держаться подальше, — отметил эксперт.

По его словам, это относится к эволюционной психологии и тому, почему человек выбирает того или иного партнера. Признаки заболевания могут играть большую роль при выборе партнера — раньше любые признаки болезни были бы серьезным недостатком.

Теперь люди наблюдают изменения в психологии: маски для лица больше не являются сигналом заражения. Льюис считает, что маски могут делать людей более привлекательными, поскольку они направляют внимание на глаза.