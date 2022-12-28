Медицинский транзитный центр Medevac Hub Jasionka вблизи Жешува помогает раненым украинцам добраться в медицинские учреждения за рубежом для дальнейшего лечения, сказал Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

– Польша готова принимать больше пациентов из Украины, – сказал Адам Недзельский.

Министры совместно посетили Медицинский транзитный центр Medevac Hub Jasionka, который помогает украинским пациентам добраться до медицинских учреждений в Польше и других странах.

— Я хотел бы также сказать, что возможности этого хаба гораздо больше, пока они не используются в полном объеме. Я заявляю господину министру Ляшко, что на нас можно рассчитывать, – заверил Адам Недзельский.

Пациенты из Украины могут добраться до места лечения в комфортных условиях, отметил польский министр. Он добавил, что самолет, вылетающий из аэропорта в Ясенке, транспортирует пациентов практически в любую страну Европы.

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Источник: Polskie Radio

Фото: Минздрав Украины