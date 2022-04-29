В рамках совместного проекта Минздрава, Врачей без границ и Укрзализныци создан и оборудован второй эвакуационный поезд. Он уже начал свою работу.

11 рейсов медицинских поездов сделано вплотную к зоне боевых действий. В общей сложности уже спасен 371 человек, в том числе 80 детей.

– У нас восемь вагонов, три из них – под стационар, – рассказал представитель Врачей без границ Монти Хэтфилд. – Теперь мы можем брать больше пациентов, в том числе реанимационных с высокой потребностью кислорода.

Поезд может эвакуировать минимум 16 пациентов, нуждающихся в лечении в стационаре, около 20 (или потенциально больше) пациентов с более легким состоянием, нуждающихся в медицинской помощи, а также пятерых пациентов в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, поезд-минигоспиталь оснащен семью мощными кислородными концентраторами для использования в вагонах интенсивной терапии, автономной системой питания для обеспечения бесперебойной работы всех медицинских приборов, необходимых для мониторинга состояния здоровья и поддержания жизнеспособности пациентов.

– Работать с Укрзализныцей было круто, – констатировал Монти Хэтфилд. – Мы общались с людьми, которые преданы своему делу. Они сразу поняли, что нам нужно. Учитывая сроки, за которые была проделана эта работа – она прекрасна.

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Этот проект уникален для Украины и очень важен для спасения людей из зоны боевых действий.

Фото: Минздрав