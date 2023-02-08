Кардиохирурги ЦГКБ Ивано-Франковска в сотрудничестве с польским профессором Михалом Зембалой провели ряд успешных операций на сердце, одна из них — впервые на Прикарпатье.

Впервые на Прикарпатье кардиохирурги провели операцию Дэвида, которая показана при аневризмах восходящего отдела аорты и дисфункции аортального клапана (тяжелой недостаточности).

Провели ее 62-летнему пациенту. Основной симптом больного – одышка при физической нагрузке. Врачи говорят, что в будущем у пациента могла развиться сердечная недостаточность, а также существовал риск разрыва аневризмы аорты и внезапной смерти.

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– Операция Дэвида сохраняет собственные ткани клапана, лишая пациента симптомов аортальной недостаточности и уменьшая риск расслоения и разрыва аневризмы аорты, – рассказал кардиохирург ЦГКБ Тарас Гудзенко.

После ее проведения пациент не должен принимать пожизненно разжижающие препараты и значительно улучшается качество жизни.

Еще одну успешную операцию (Операцию Бенталла) провели для 72-летней пациентки. Врачи рассказывают, что в этом случае аневризма была значительно больших размеров, чем у предыдущего пациента. В результате была тяжелая аортальная недостаточность (длительная одышка при минимальной нагрузке или в состоянии покоя).

– Болезнь была запущена, поскольку створки аортального клапана были изменены и фиброзированы, – сказал Тарас Гудзенко. – В этом случае операция Дэвида не принесла бы желаемого эффекта.

Врачи заменили клапан искусственным механическим протезом, присоединив к нему искусственный протез аорты. И вместе с тем ликвидировали огромную аневризму, которая была на грани разрыва.

Кроме того, впервые в ЦГКБ кардиохирурги осуществили селективную перфузию в плечеголовной ствол. Определенный период времени головной мозг пациентки кровоснабжался аппаратом искусственного кровообращения отдельно от системного кровотока.

Операция прошла удачно. Пациентка проснулась в полном сознании и двигательной активности.

В ЦГКБ совместно с польским коллегой также провели еще три операции на сердце:

протезирование аортального клапана;

протезирование митрального клапана и пластика трикспидального;

повторная пластика митрального и аортального клапанов для пациента, два года назад оперированного в Испании.

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Профессор Зембала положительно оценил работу команды кардиохирургов в ЦГКБ, организацию кардиохирургической службы и планирует следующие приезды для помощи коллегам.

Источник: КНП ЦМКБ Ивано-Франковска

Фото: КНП ЦМКБ Ивано-Франковска