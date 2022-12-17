В украинских больницах для работы в экстренных условиях есть более 3 тыс. генераторов разной мощности, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Для их бесперебойной работы каждому медучреждению нужно иметь резерв горючего на пять дней.

В ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2 тыс. генераторов.

— Каждая больница, в которой стационарно лечатся пациенты, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации, – отмечает заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Кроме генераторов, значительная часть медучреждений также снабжена станциями спутникового интернета Starlink, всего установлено более 1 тыс. станций, позволяющих даже в критических ситуациях оставаться на связи.

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Фото: Минздрав