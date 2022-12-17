Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Медицина работает в экстренных условиях: в украинских больницах имеется более 3 тыс. генераторов

17 декабря 2022, 16:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Медицина работает в экстренных условиях: в украинских больницах имеется более 3 тыс. генераторов

В украинских больницах для работы в экстренных условиях есть более 3 тыс. генераторов разной мощности, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Для их бесперебойной работы каждому медучреждению нужно иметь резерв горючего на пять дней.

В ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2 тыс. генераторов.

— Каждая больница, в которой стационарно лечатся пациенты, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации, – отмечает заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Читайте также:
лікарня1,2 тыс. больниц в Украине имеют альтернативные источники электроэнергии. Еще 1 тыс. генераторов на подходе

Кроме генераторов, значительная часть медучреждений также снабжена станциями спутникового интернета Starlink, всего установлено более 1 тыс. станций, позволяющих даже в критических ситуациях оставаться на связи.

Сейчас смотрят

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Медицина Медицина в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь