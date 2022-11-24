Канадский фельдшер, которая пыталась спасти тяжело пострадавшую в автокатастрофе девочку-подростка, не смогла узнать в ней свою дочь. О том, что это был ее ребенок медику сообщили только в конце смены.

Сообщается, что, когда Джейми Эриксон прибыла на место аварии на обледенелом участке шоссе, она нашла девочку-подростка с тяжелыми травмами, которые, как выяснилось позже, оказались смертельными. Из-за тяжести увечий девушку сложно было опознать.

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— Когда Эриксон вернулась домой в конце смены, ее встретили полицейские, которые сказали, что жертвой аварии стала ее 17-летняя дочь Монтана. Ей сообщили, что травмы несовместимы с жизнью, и Монтана отключена от системы жизнеобеспечения, — говорится в сообщении.

Стало известно, что машина с двумя девочками-подростками, которые возвращались с выгула собак, потеряла управление и была сбита встречным грузовиком.