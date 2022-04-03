Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил с рабочим визитом Сумщину. Руководство Минздрава доставило лекарства, расходные материалы и медицинские изделия пострадавшей от российских оккупантов Ахтырке.

По словам министра здравоохранения, сейчас в Ахтырке, которая героически держала удар еще с первых дней российского вторжения.

— Полгода назад открывал в Ахтырке приемное отделение. Обсуждали планы развития и поднятия заработных плат для медиков. Сегодня увидел другую Ахтырку. Сегодня Ахтырка — город-герой. И все, кто там – герои: военные, мэр, медики, коммунальщики, лесники и обычные жители, — отметил Ляшко.

Министр выразил, большую благодарность всем работникам медицинской системы, которая в этих сверхсложных условиях не дала сбой.

По словам главы Минздрава, несмотря на масштабное российское вторжение, центральная районная больница города продолжает функционировать и предоставлять пациентам все необходимые услуги. В частности, активно используется мощный аппарат КТ, который больница получила осенью прошлого года.

Также каждый медицинский работник, который в течение последнего месяца героически работал в тяжелых условиях, под постоянными обстрелами и сиренами, получил заработную плату, установленной правительством в начале года.

В рамках визита министр проверил и наличие в аптеках лекарств первой необходимости. Выяснилось, что некоторых препаратов, обещанных дистрибьюторами, еще нет на полках в аптечных заведениях.

Поэтому Минздравом принят ряд решений, чтобы уже в понедельник на Сумщине пациенты могли приобрести необходимые лекарства, в том числе и препараты тиреоидной группы.