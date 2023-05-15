Команда ученых из Нидерландов в ходе системного анализа данных выделила лучшие напитки, которые снижают уровень стресса и улучшают сон.

Исследователи обнаружили, что качество, эффективность и продолжительность сна могут быть улучшены с помощью нескольких видов чая. В частности, зеленый чай, немецкая ромашка, лаванда, роза, жасмин и пассифлора оказались мощными средствами.

— Наше исследование показало, что удивительное количество различных видов чая может снизить стресс и привести к лучшему сну. Настои травяных чаев известны своими успокаивающими свойствами, — отметил автор исследования Тим Бонд.

По его словам, результаты подтверждают, что зеленый чай, улун и типичная британская чашка чая оказывают эффект даже при употреблении всего двух чашек в день.

— Активные соединения в чае, такие как полифенолы, L-теанин, теафлавины и теарубигины, оказывают прямое воздействие на мозг, помогая активировать пути, которые снижают стресс и создают спокойствие и расслабление, — объяснил Бонд.

Вместе с тем соавтор исследования Гилл Дженкинс предупредил о пагубных последствиях для здоровья слишком короткого сна.

— Было обнаружено, что сон менее шести часов в сутки повышает уровень С-реактивного белка, что указывает на то, что организм борется с воспалением, — отметил Дженкинс.

По его словам, сон менее семи часов в сутки связан с повышенным риском развития диабета II типа, ожирения, гипертонии, депрессии и нарушения иммунной функции.

В краткосрочной перспективе плохое качество сна влияет на когнитивные функции и выполнение задач, усиливает чувство усталости и препятствует принятию решений.

Источник: Express