Национальная детская специализированная больница Охматдет получила 300 ноутбуков от Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции. Общее количество ноутбуков для медиков Украины от Франции составляет 10 тысяч штук.

Атташе по вопросам гуманитарной помощи посольства Франции в Украине Фредерик Руссо передал их директору медучреждения Владимиру Жовниру.

– Этот третий транш с цифровым оборудованием дополняет помощь, уже оказанную Францией в сфере здравоохранения: тонны медикаментов, автомобили скорой помощи, передвижные машины для забора крови, установки производства кислорода, аварийные генераторы для больниц – за что мы очень благодарны, – отметила заместитель министра Мария Карчевич. – Франция также принимает участие в программе медицинской эвакуации и лечения пострадавших в результате войны украинцев.

Такая солидарность с украинцами позволит быстрее внедрять новейшие технологии и, в первую очередь, ускорит интеграцию больницы для работы с электронной системой здравоохранения, отметил заместитель директора по развитию НДСЛ Охматдет Олег Полозенко.

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НДСЛ Охматдет – уникальное медицинское учреждение, оказывающее экстренную и высокоспециализированную медицинскую помощь детям из всех регионов Украины.

С начала войны здесь спасают не только детей, но и взрослых украинцев, в том числе с пулевыми и минно-взрывными ранениями.

Фото: НДСЛ Охматдет