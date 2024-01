21-летний студент из Бразилии Матеус Фасио продолжал четыре дня веселиться на вечеринках, не осознавая, что после ранения в голову, в его мозге застряла пуля.

Student, 21, continues to party without realising he had been shot https://t.co/TzhSOyZaYQ via @MailOnline

