21-летний студент из Бразилии Матеус Фасио продолжал четыре дня веселиться на вечеринках, не осознавая, что после ранения в голову, в его мозге застряла пуля.

Student, 21, continues to party without realising he had been shot https://t.co/TzhSOyZaYQ via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) January 23, 2024

Вечеринка в канун Нового года

Как сообщается, все произошло на вечеринке в канун Нового года в Рио-де-Жанейро. Ощутив удар в голову, Матеус решил, что это кто-то неудачно кинул камень, тем более, что возникшее кровотечение удалось остановить достаточно быстро.

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Следующие четыре дня Фасио провел на вечеринках с друзьями и купался в океане, совершенно не подозревая о том, что на самом деле в него стреляли.

Жалобы на спазмы в правой руке

В конце концов парень обратился за медицинской помощью с жалобами на спазмы в правой руке. Проведя компьютерную томографию, медики с ужасом обнаружили пулю, застрявшую в мозгу пациента.

В итоге Фасио перенес двухчасовую операцию, которая спасла ему жизнь, и провел два дня в реанимации.

На несколько миллиметров в сторону

По словам нейрохирурга, если бы пуля сместилась на несколько миллиметров в сторону, это могло бы нанести здоровью пациента гораздо больший ущерб вплоть до паралича одной стороны тела.

Сообщается, что сейчас студент университета выздоравливает в своем доме в Хуис-де-Фора на юге Бразилии.

Полиция проанализировала пулю, извлеченную из головы, и начала расследование по выяснению того, кто произвел выстрел.