Харьковчанин Максим имел врожденный порок сердца, спасти парня могла только сверхсложная операция. Шесть лет назад врачи заменили его аортальный клапан металлическим протезом.

Операция была очень сложной. Сердце остановили, потому что такое хирургическое вмешательство делается на искусственном кровообращении.

После операции Максим наконец-то мог жить полноценной жизнью: ходить в спортзал, заниматься кикбоксингом и рукопашным боем. В последние 1,5 года 23-летний парень жил в Европе.

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В преддверии полномасштабной войны вернулся в родной Харьков.

– 24 февраля я проснулся от взрывов. Сказал родным, что началась война и я буду их защищать, – вспоминает Максим.

Из-за механического сердца у парня был белый билет, где было указано, что он не пригоден к военной службе ни в мирное, ни в военное время.

В центре соцподдержки и комплектования, куда обратился Максим, его “отфутболивали” — не годен. Но харьковчанин уже пообещал семье защищать их, поэтому был очень настойчив. И, наконец, оказался в Нацгвардии.

Сейчас Максим вместе со своим подразделением охраняет родную Харьковщину. Мечтает окончить курс лидерства для сержантов и верит в нашу победу.

– Мы отличаемся от врага тем, что имеем мотивацию. Мы любим нашу землю и страну. И верим, что над Харьковщиной будет развеваться украинский флаг, — говорит Максим.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии