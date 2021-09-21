Менее 50% народных депутатов Украины получили прививки от коронавируса. Невакцинированных могут обязать делать регулярные ПЦР-тесты.

Об этом 21 сентября 2021 года сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Я буду требовать от спикера, чтобы он это ввел, — отметил Михаил Радуцкий.

Касательно тестирования, то речь идет об анализе каждые два дня.

В то же время Радуцкий не считает такую ​​инициативу нарушением законодательства, поскольку в этой ситуации речь идет о необходимости выполнения закона об инфекционной безопасности.

— У нас государство вложило большие деньги для того, чтобы вакцинировались люди бесплатно. И если человек не имеет медицинских противопоказаний и не вакцинируется, то имеет собственный счет проходить тест. Это мировая практика, и там это нормальная история, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021, однако пока темпы иммунизации остаются низкими.