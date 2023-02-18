Испанские законодатели 16 февраля одобрили закон, дающий право женщинам, страдающим сильной менструальной болью, брать медицинский оплачиваемый отпуск. Таким образом, Испания стала первой европейской страной, которая приняла такое законодательство.

Закон разрешает брать неограниченное количество отпусков. Оплачивает их государственная система социального обеспечения. Чтобы уйти в так называемый менструальный отпуск, необходимо подтвердить у врача временную нетрудоспособность.

Закон будет стоить правительству Испании около €23,8 млн. в год.

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Этот закон является частью реформы репродуктивного здоровья, которая также предусматривает изменения в законы Испании об абортах.

– Мы продвигаем феминизм. Женщины должны иметь возможность сами решать свою жизнь, – написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter.

Менструальный отпуск уже есть на законодательном уровне в Японии, Индонезии и Замбии.

Источник: Le Monde