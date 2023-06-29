В пресс-службе Минздрава, со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина, сообщили, что холерообразные вибрионы, в отличие от холерных, не являются возбудителями холеры, но могут вызвать случаи пищевых токсикоинфекций.

— Обычно эти случаи с легкой или средней формой тяжести. Холерообразные вибрионы распространены в открытых водоемах, которые являются для них природной средой обитания, — сказал Кузин.

По словам главного санврача, факторами передачи инфекции могут быть, в частности, вода, рыба, креветки, моллюски из загрязненных водоемов.

Игорь Кузин также объяснил, что инкубационный период при заболеваниях, вызванных холеровидными вибрионами, длится от 2-3 часов до пяти дней, чаще всего 1-2 дня.

Также он уточнил, что в пробах воды из поверхностных водоемов действительно могут обнаруживать наличие холеровидного вибриона.