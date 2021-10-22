Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса проходит в Украине медленно, все равно благодаря прививкам удалось спасти жизни украинцам.

Данные во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде озвучил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Без нынешних темпов вакцинации за вчера мы имели бы 795 умерших. То есть за вчера вакцинация спасла 181 жизнь. Это мог быть кто-то из нас, наших родных. За позавчера без вакцинации мы имели бы 707 умерших, но прививки спасли 161 человека, — сообщил Виктор Ляшко.

Министр рассказал, каких результатов удалось достичь за четыре месяца иммунизации.

— Чисто фактор вакцинации за последние четыре месяца уже спас 2,5 тыс. жизней, а это население Батурина Черниговской области, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

С июля вакцину могут получить беспрепятственно все граждане старше 18 лет.

Прививки спасают от осложнений и смерти в случае заражения.