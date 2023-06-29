Нейрохирурги Тернопольской областной клинической психоневрологической больницы удалили опухоль спинного мозга с помощью операционного микроскопа, приобретенного за донаты, собранные через United24.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава

— Во время стационарного лечения пациенту была диагностирована опухоль спинного мозга с компрессией нервных корешков и сплетений, — говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор больницы Владимир Шкробут, было принято решение об удалении опухоли методом малоинвазивного оперативного вмешательства.

— Доступ осуществлен через небольшой, 3 см, разрез на уровне II грудного позвонка, все манипуляции осуществлены под контролем операционного микроскопа, — объяснил медик.

По его словам преимущества данного вида оперативных вмешательств состоят в малотравматичности, благоприятном прогнозе, быстром восстановлении.

Медики отмечают, что сейчас состояние пациента стабильное, он уверенно стоит на ногах, ходит в пределах палаты.

Данные операционные микроскопы высокотехнологичны и используются в нейрохирургии для выполнения самых сложных оперативных вмешательств. С их помощью врачи могут делать операции на головном и спинном мозге.

Преимуществом оборудования является качественное оптическое изображение с возможностью увеличения в 14 (!) раз.

Среди важных особенностей – регулируемое освещение операционного поля. Это дает возможность фокусировки и настройки работы под любыми углами. Кроме того, при вмешательстве изображение выводится на отдельный монитор.

Таким образом, операционная бригада может видеть ход вмешательства, быстро и четко реагировать на любые ситуации. Автофокус позволяет без ручного управления настраивать четкость изображения и записывать ход операции.

Фото: Минздрав