Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні, который входит в состав Первого медобъединения Львова, готовят к протезированию 57-летнего воина Олега Дубового. Он был в шаге от смерти, потерял обе ноги, но сохранил веру в жизнь.

Об этом сотрудники ПМО сообщили на своей странице в Facebook.

— Олег родом из города Чортков Тернопольской области. До полномасштабного вторжения работал в локомотивном депо. 24 февраля 2022 года решил не ждать повестки и добровольно присоединился к ТРО, — пишут медики.

После подготовки воевал сначала на харьковском направлении, а впоследствии – на донецком. Ранение получил 9 марта 2023 года.

Олег вспоминает, что в те дни враг не жалел снарядов. Во время очередного минометного обстрела успел вскочить в блиндаж. Уже в укрытии услышал еще один взрыв, что-то влетело прямо внутрь и ударило по ногам.

Из-за шока Олег даже боли не почувствовал. Но когда посмотрел на ноги, увидел, что их. Изо всех сил воин пытался наложить себе турникеты – не получалось. Спас побратим, который заскочил в блиндаж и не дал Олегу истечь кровью. Умело наложил два турникета.

Далее боевые товарищи 2,5 км несли Олега на носилках к точке эвакуации. Оттуда тяжело раненого бойца доставили в стабилизационный пункт в Донецкой области. Там оказали первую помощь и отправили в Днепр. А потом Олега лечили его земляки – в Тернополе.

По словам медиков, шансы выжить при таком ранении и таком массивном кровотечении были ничтожными. Однако врачам удалось отвоевать жизнь бойца.

— Я думал, что все же умру, а потому передал обручальное кольцо жене в память о себе, — говорит защитник.

После победы над смертью для дальнейшей реабилитации Олег прибыл во Львов – в Центр Незламні. В настоящее время протезисты готовят для него временные протезы, на которых ветеран будет учиться ходить перед получением уже постоянных искусственных конечностей.

После восстановления Олег намерен жить полноценно и волонтерить. А всем защитникам, которые недавно потеряли конечности и не знают, как жить дальше, желает никогда не падать духом!

Источник: Первое медобъединение Львова