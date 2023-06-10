Во время проведения Всеукраинского диалога 2023: общество — ветеранам эти цифры привел директор Департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Украины Василий Стрелка.

Он подчеркнул, что для обеспечения ветеранов и членов их семей реабилитационными услугами в украинских учреждениях здравоохранения нужно создать 6 тыс.мест, большую часть — в специализированных отделениях кластерных медучреждений.

Украинская команда взяла за образец пример Израиля. Специалисты подсчитали, что на всю Украину необходимо чуть более шести тысяч реабилитационных коек и пять тысяч из них — в реабилитационных отделениях кластерных медучреждений.

Стрелка отметил. что, сейчас система здравоохранения проходит инфраструктурный этап медицинской реформы. На этом этапе предполагается разделение на кластерные и учреждения общего профиля.

— В каждом кластерном заведении должно быть общереабилитационное отделение. Таким образом, мы приблизим реабилитационную услугу к пациенту, ветерану, членам его семьи, — сказал представитель МОЗ.

Он также отметил, что не рационально строить реабилитационные центры в каждой громаде. Лучше определить реальные потребности конкретного региона, оценить возможности и наличие специалистов, наладить логистику между уже существующими в громадах учреждениями здравоохранения.