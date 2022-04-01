В течение последних двух дней в Украине с официальным визитом побывали министр здравоохранения Литовской Республики Арунас Дулькис и Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы Вальдемарас Сарапинас.

Как проходила встреча, каковы ее результаты, в чем состоят знаковость и актуальность для литовцев войны, развязанной российскими агрессорами, рассказал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Литва — страна с большим сердцем, полным любви к Украине. С 2014 года Литовская республика оказывала беспрецедентную помощь Украине и никогда не сомневалась в твердости и решимости своей позиции. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Литва только усилила свою поддержку.

И это не только гуманитарная помощь. Литва помогает открыто отстаивать нашу независимость в политической и дипломатической плоскостях.

С начала войны Арунас Дулькис стал первым министром здравоохранения европейской страны, который лично посетил Украину, чтобы убедиться в ужасных последствиях войны, развязанной агрессором против мирного населения.

Литва, как никто другой, осознает угрозу и понимает разрушающее влияние имперских амбиций России. Но вместе с тем, Литва своим примером показала, как можно стремительно войти в сообщество европейский стран и сегодня готова стать проводником Украины по медицинским вопросам в евроинтеграционном процессе.

Как отметил господин министр, сегодня на улицах городов Литвы большое количество сине-желтых флагов Украины. Литовский народ в едином порыве поддерживает Украину, и уже в ближайшее время мы будем иметь возможность приветствовать две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарственных средств для поддержки украинских медиков в наших больницах.

Господин министр не скрывает, что Украина воюет не только за свою землю, но и за все страны, на свободу которых посягает российская федерация.

Для Литвы это также и повод пересмотреть собственную систему оказания медицинской помощи, быть готовыми к возможной агрессии или другим чрезвычайным ситуациям, получить тот опыт, который сейчас своим неутомимым трудом получают украинские медицинские работники.

Уверен, во время следующего визита мы будем встречать министра Дулькиса как равноправные члены Европейского Союза и с традиционными украинскими подарками.

Сегодня же единственный подарок, который литовские друзья повезут домой для того, чтобы показать, что такое русская война, это осколок минометного снаряда, который наши врачи извлекли из тела маленькой девочки, спасая ее жизнь.

Источник: Виктор Ляшко