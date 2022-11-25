Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасают жизнь 20-летнего Богдана, который подорвался на мине помогая волонтерам.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— До войны Богдан учился в Харькове в железнодорожном университете. Под Харьковом, возле позиций, помогая волонтерам, подорвался на мине. Сразу после взрыва услышал, как друг Николай сказал, что он еще не умер, — пишет Сергей Рыженко.

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По его словам, Николай семь километров тащил Богдана к медикам. По ходу накладывал пострадавшему жгуты, которые делал из разорванной одежды, чтобы остановить кровотечение.

Сообщается, что из харьковской больницы Богдана привезли в Мечникова. У него была оторвана левая нога и изуродована левая рука.

По словам Сергей Рыженко, волонтеру уже проведено четыре операции. Богдан пытается встать с кровати, но дает о себе знать нестерпимая боль на месте травматически ампутированной конечности. Борьба за жизнь парня продолжается…

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко