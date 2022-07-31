Власти Нью-Йорка вчера, 30 июля, объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за распространения вируса оспы обезьян. Они назвали многомиллионный город эпицентром вспышки.

В заявлении городских властей, говорится, что до 150 тыс. жителей города могут подвергаться риску заражения. Объявление статуса чрезвычайно ситуации позволит должностным лицам издавать экстренные приказы для принятия мер по замедлению распространения вируса.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на минувшую пятницу в Нью-Йорке было зарегистрировано 1 345 случаев.

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Напомним, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, а мэр Сан-Франциско в четверг объявил чрезвычайно положение в связи с растущим числом случаев заболевания.

На сегодня зарегистрировано свыше 22 тыс. случаев оспы обезьян в почти 80 странах.

Тип вируса обезьяньей оспы, выявленный при этой вспышке, редко приводит к летальному исходу, и люди обычно выздоравливают в течение нескольких недель. Но поражения и волдыри, вызванные вирусом, чрезвычайно болезненны.