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Месяц ходила с костью в дыхательных путях: во Львове врачи спасли женщину

4 февраля 2022, 15:01
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
ендоскопія
Источник: Depositphotos

Во Львове врачи спасли женщину, которая месяц проходила с костью в дыхательных путях.

Об этом сообщили в Центре легочного здоровья. 55-летняя жительница Трускавца ела курицу и неожиданно поперхнулась. Сначала она почувствовала дискомфорт во время дыхания, который провоцировал кашель. Но женщина  не знала, что во время еды проглотила кость, поэтому решила не обращаться к врачам.

С костью в дыхательных путях пациентка проходила месяц. У нее возникла одышка, поднялась температура, развилась пневмония. После этого она обратилась за помощью и сделала бронхоскопию.

Врач увидел инородное тело в дыхательных путях и посоветовал обратиться в Центр легочного здоровья.

— Кость попала в правое бронхиальное дерево, в нижний долевой бронх, вызвала раздражение и пневмонию. Нам удалось достать инородное тело эндоскопически с помощью специальных устройств, — рассказал врач-эндоскопист Центра Игорь Федунь.

Медики центра достали из дыхательных путей большую куриную кость. После эндоскопической операции женщине назначили антибиотикотерипию и ее состояние нормализовалось.

Недавно во Львове врачи прооперировали 8-летнего мальчика из Турковского района с наследственным сфероцитозом. Ребенку удалили селезенку, чтобы спасти его жизнь. Сейчас мальчика уже выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо, но в дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением медиков гематологического отделения.

Источник: Zaxid.net, Центр легочного здоровья

Теги
Львов , Операция
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