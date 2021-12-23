Специалисты 8 больницы Первого территориального объединения Львова вылечили 76-летней женщине стеноз позвоночника, из-за которого она месяц ходила согнутая пополам. Из клиники счастливая пациентка ушла с ровной спиной.

Легкие боли в пояснице Римма, которая всегда отличалась активным образом жизни и бодростью духа, впервые почувствовала год назад. Но тогда не придала значения этим первым звоночкам развивающейся патологии.

За полгода боли усилились. Женщина обратилась за помощью к врачам. Однако ни медикаменты, ни курс физиотерапии не дали желаемого эффекта.

В итоге в сентябре Римма, которая даже на пенсии продолжала трудиться и ходила на работу пешком, вынуждена была уволиться. Из-за сильных болей она не могла не то что выйти из дома, было невозможно даже спину разогнуть. Причиной страданий стал стеноз канала позвоночника.

Как правило, стеноз канала позвоночника развивается в возрасте за 50. Из-за возрастных изменений канал становится слишком узким и нервные структуры подвергаются внешнему сжатию.

Первые признаки заболевания — боль в зоне поясницы и появление хромоты.

Болезнь можно облегчить в самом ее начале, избежав оперативного вмешательства. Для этого нужно вовремя обратиться к врачу для того, чтобы поставить правильный диагноз.

К сожалению, Римма пошла к медикам поздно. Поэтому в ее случае другого выхода, кроме хирургического вмешательства, уже не оставалось.

И тогда женщина, которая уже передвигалась по квартире только в согнутом состоянии, и то не далее, чем на четыре метра, решилась.

Оперативное вмешательство выполнили специалисты 8 больницы Первого территориального объединения Львова. Уже на следующий день после операции Римма впервые за долгое время наконец смогла разогнуться. После выписки счастливая женщина пошла домой с ровной спиной.

Она от всей души поблагодарила медиков клиники и, в частности, нейрохирурга Остапа Грищука, за спасение от страшной перспективы стать на всю оставшуюся жизнь глубоким инвалидом.

Будьте внимательны к себе. При первых признаках проблем с позвоночником немедленно обращайтесь к специалистам, чтобы не упустить драгоценное время.

Источник: 1 ТМО Львова