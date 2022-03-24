24 февраля – 24 марта 2022 года. Уже месяц российские террористы и захватчики пытаются сломать Украину. Стреляют по жилым кварталам, школам, детским садам, больницам…

— За месяц оккупанты обстреляли 60 автомобилей экстренной медицинской помощи, повредили 246 заведений здравоохранения, из которых 13 уничтожили без восстановления, — пишет на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Но мы работаем. Мы стоим. Мы победим!

Под обстрелами в горячих точках Украины и в тылу, куда все равно долетают вражеские ракеты и где звучат сирены, медицинские работники оказывают помощь, проводят трансплантации, помогают появляться на свет малышам и спасают жизнь раненых военных и гражданских.

– Приведу несколько примеров из жизни системы здравоохранения в течение месяца Несокрушимости, – пишет Ляшко. – Примеров, которые показывают силу духа украинского народа и единения ради одного – победы над врагом!

Павел Кузьменко – днем ​​спасает город, как его мэр, а ночью – оперирует людей, поддерживая моральный дух коллег-медиков.

СМС с реальными эмоциями врача из Лисичанска: “Назло врагам! У нас ребенок с массой 1100, который находился на ИВЛ один месяц снят с аппарата! Сосет смесь. Несмотря на то, что помощь оказывается в укрытии. Малыш имеет врожденную патологию бронхолегочной системы — бронхолегочная дисплазия. Дышит! Ест! Улыбается! Житель Лисичанска!”

Херсонская областная больница. Большая врачебная семья пополнилась новой семьей. Анна – врач интерн-гастроэнтеролог из Днепра, Никита – интерн-хирург из Херсона. Поженились непосредственно в больнице, потому что ни дня с начала войны не были дома.

Харьков. Нина Жук, фармацевт одной из сетей аптек. Во время бомбардировки центральная часть Харькова была на рабочем месте и получила серьезные ожоги лица. Впереди ей предстоит долгая реабилитация и не одна операция. Но она ни о чем не жалеет, а призывает всех даже рискуя своей жизнью помогать другим.

Харьков. Команда работников экстренной помощи, которых оккупанты взяли в плен, по возвращении сразу приступила к работе. Несокрушимы.