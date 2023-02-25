Масленица посвящается встрече весны. Каждый из семи дней последней перед Великим постом недели имеет свое название и значение.
Сегодня украинцы собираются всей семьей за столом или ездят в гости к родственникам с угощением.
Шеф Алекс Якутов решил поделиться фирменным рецептом блинчиков на дрожжах и начинок к ним.
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Ингредиенты:
Для теста:
- молоко – 800 г
- вода – 350 г
- сухие дрожжи – 5 г
- сахар – 25 г
- соль – 5 г
- мука – 450 г
- растительное масло – 20 мл
- яйца – 110 г
Для начинки:
- яйца – 2 шт.
- ветчина – 100 г
- твердый сыр – 50 г
- соль, перец – по вкусу
Приготовление блюда:
- Сделайте тесто. Для этого подогрейте молоко и воду, чтобы были теплыми, а не горячими. Добавьте дрожжи и растворите. Затем добавьте сахар, соль, муку и растительное масло. Перемешайте.
- Затем добавьте яйца. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте на 30 минут, чтобы дрожжи заработали. После этого можно печь блины.
- Для начинки сделайте яичную болтушку. Растопите небольшой кусочек сливочного масла в сковороде.
- В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте соль и перец.
- Яичную болтушку соедините с ветчиной, нарезанной соломкой. Натрите любой твердый сыр, который вам больше нравится, на мелкой терке. Все перемешайте и вылейте в сковороду. Жарьте, пока сыр не подтает.
- Выложите готовую начинку на блины и заверните в виде конвертиков. Обжарьте на сковороде по бокам.