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Блинчики с простой начинкой

25 февраля 2023, 19:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
блинчики
Источник: УНИАН

Масленица посвящается встрече весны. Каждый из семи дней последней перед Великим постом недели имеет свое название и значение.

Сегодня украинцы собираются всей семьей за столом или ездят в гости к родственникам с угощением.

Шеф Алекс Якутов решил поделиться фирменным рецептом блинчиков на дрожжах и начинок к ним.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • молоко – 800 г
  • вода – 350 г
  • сухие дрожжи – 5 г
  • сахар – 25 г
  • соль – 5 г
  • мука – 450 г
  • растительное масло – 20 мл
  • яйца – 110 г

Для начинки:

  • яйца – 2 шт.
  • ветчина – 100 г
  • твердый сыр – 50 г
  • соль, перец – по вкусу

Приготовление блюда:

  1. Сделайте тесто. Для этого подогрейте молоко и воду, чтобы были теплыми, а не горячими. Добавьте дрожжи и растворите. Затем добавьте сахар, соль, муку и растительное масло. Перемешайте.
  2. Затем добавьте яйца. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте на 30 минут, чтобы дрожжи заработали. После этого можно печь блины.
  3. Для начинки сделайте яичную болтушку. Растопите небольшой кусочек сливочного масла в сковороде.
  4. В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте соль и перец.
  5. Яичную болтушку соедините с ветчиной, нарезанной соломкой. Натрите любой твердый сыр, который вам больше нравится, на мелкой терке. Все перемешайте и вылейте в сковороду. Жарьте, пока сыр не подтает.
  6. Выложите готовую начинку на блины и заверните в виде конвертиков. Обжарьте на сковороде по бокам.
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Источник
Новый канал
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