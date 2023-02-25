Масленица посвящается встрече весны. Каждый из семи дней последней перед Великим постом недели имеет свое название и значение.

Сегодня украинцы собираются всей семьей за столом или ездят в гости к родственникам с угощением.

Шеф Алекс Якутов решил поделиться фирменным рецептом блинчиков на дрожжах и начинок к ним.

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Ингредиенты:

Для теста:

молоко – 800 г

вода – 350 г

сухие дрожжи – 5 г

сахар – 25 г

соль – 5 г

мука – 450 г

растительное масло – 20 мл

яйца – 110 г

Для начинки:

яйца – 2 шт.

ветчина – 100 г

твердый сыр – 50 г

соль, перец – по вкусу

Приготовление блюда: