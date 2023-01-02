Два модульных медицинских пункта доставлены в одно из учреждений здравоохранения Херсона. Их передала неправительственная общественная организация STEP-IN Украина, оказывающая помощь в медицинской сфере.

Клиника матери и ребенка — это помещение, оборудованное необходимой мебелью, кондиционером, солнечной панелью, а также имеет портативный УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование. В этом мобильном пункте будут принимать роды.

Мобильный травмпункт имеет переносной рентгенаппарат и все необходимое для оказания медицинской помощи при острых травмах опорно-двигательной системы.

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Для поддержки поврежденных учреждений здравоохранения в Украину направят 15 модульных госпиталей.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину общественные организации разных стран присылают нам огромные грузы с гуманитарной помощью на десятки миллионов долларов. Это разные лекарства, в частности против инфекционных болезней, медицинские средства для лечения травм и предметы гигиены. Их распределяют по всей Украине.

Источник: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ