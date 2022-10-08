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Мобильный госпиталь заработал в Изюме: 100 пациентов и три-четыре операции ежедневно

8 октября 2022, 19:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ізюмський шпиталь

В деоккупированном Изюме начал работать мобильный госпиталь, организованный благодаря помощи благотворительного фонда Сумка Самарянина.

Ізюм

— Посетил сегодня вместе с Олегом Синегубовым мобильный госпиталь в Изюме, — написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко. — Около 100 пациентов ежедневно получают здесь помощь, проводится 3-4 оперативных вмешательства в день, есть 6 коек интенсивной терапии. Люди довольны.

Да, постепенно возобновляется оказание медицинской помощи на деоккупированных территориях.

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Решено, что за средства United24 будет разработана проектно-сметная документация на восстановление Изюмской больницы, которая будет включать и место для размещения центра первичной медпомощи и пункт базирования экстренной медицинской помощи.

Ізюм екстренна меддопомога

Между тем, руководитель станции скорой помощи г. Изюм с гордостью сообщил, что во время оккупации работники не снимали шевронов украинской экстренной медицинской помощи.

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Слова, характеризующие силу духа нашего медицинского сообщества.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

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