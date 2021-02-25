Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

Компания-производитель вакцины против коронавируса Moderna заявила, что разработала обновленную версию своего препарата от Covid-19, который поможет в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса.
Обновленную вакцину, которая получила название mRNA-1273.351, будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также как первичную — для людей, которые не болели коронавирусной болезнью и еще не были вакцинированы.
Первые дозы уже были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.
В компании не уточнили, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина, если будет разрешена к использованию.
Вакцина от Moderna
В ВОЗ отметили, что делать прививки вакциной от Moderna можно представителям медперсонала, пенсионерам. Кроме того, она безопасна для людей, у которых есть сопутствующие заболевания: гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек, а также хронические инфекции.
Не рекомендуется вакцинироваться веществом от Moderna беременным женщинам, детям до 18 лет. Также прививки не стоит делать людям с аллергией на любые компоненты вакцины и пенсионерам со слабым здоровьем.