Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

25 февраля, 06:53 Оксана Доротюк
Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

Компания-производитель вакцины против коронавируса Moderna заявила, что разработала обновленную версию своего препарата от Covid-19, который поможет в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса.

Обновленную вакцину, которая получила название mRNA-1273.351, будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также как первичную — для людей, которые не болели коронавирусной болезнью и еще не были вакцинированы.

Первые дозы уже были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

В компании не уточнили, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина, если будет разрешена к использованию.

Вакцина от Moderna

В ВОЗ отметили, что делать прививки вакциной от Moderna можно представителям медперсонала, пенсионерам. Кроме того, она безопасна для людей, у которых есть сопутствующие заболевания: гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек, а также хронические инфекции.

Не рекомендуется вакцинироваться веществом от Moderna беременным женщинам, детям до 18 лет. Также прививки не стоит делать людям с аллергией на любые компоненты вакцины и пенсионерам со слабым здоровьем.

Источник
CNN
Теги
Вакцина AstraZeneca від коронавірусу , Вакцина Moderna від коронавірусу
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка