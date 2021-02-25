Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

Компания-производитель вакцины против коронавируса Moderna заявила, что разработала обновленную версию своего препарата от Covid-19, который поможет в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса.

Обновленную вакцину, которая получила название mRNA-1273.351, будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также как первичную — для людей, которые не болели коронавирусной болезнью и еще не были вакцинированы.

Первые дозы уже были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.