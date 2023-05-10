В Великобритании впервые родился ребенок с ДНК трех людей. Это не был эксперимент ради эксперимента. Целью кропотливой работы ученых стало сохранение жизни ребенку.

Речь идет о попытке лишить новорожденных риска заболеть митохондриальной болезнью. Такая болезнь неизлечима и малыш может умереть через несколько дней, а то часов, после рождения.

Семьи, столкнувшиеся с этой проблемой и потерявшие детей, больше всего мечтают о здоровом ребенке. И новый метод на сегодняшний день является единственным вариантом.

Собственно митохондриальная болезнь возникает из-за повреждения митохондрий — крошечных отсеков, которые есть в каждой клетке человеческого организма. Дефект этих отсеков приводит к повреждению мозга, истощению мышц, сердечной недостаточности и слепоте. Болезнь передается только по материнской линии.

Поэтому ученые разработали методику митохондриального донорства. Когда есть риск рождения больного ребенка, используются неповрежденные митохондрии из здоровой донорской яйцеклетки.

В итоге получается, что у новорожденного малыша будет три ДНК, два — от родителей, и небольшая частичка — от донора. По сути, это модифицированная форма ЭКО.

Эта донорская ДНК вводится только для создания эффективных митохондрий и не влияет на другие признаки, такие, как внешность, или характер.

Впервые митохондриальное донорство использовали в Ньюкасле. Оно показало обнадеживающие результаты и в 2015 году в Великобритании даже приняли законы, позволяющие создавать таких детей.

На сегодня родилось пять “отредактированных” детей, но никаких подробностей о них не разглашается.

Источник: ВВС News