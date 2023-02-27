Специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова спасли 38-летнюю роженицу с тяжелым пороком сердца. Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

По информации медиков, около 4% беременных в Украине имеют врожденные или приобретенные пороки сердца. Это существенно влияет на развитие осложнений во время беременности и родов. А еще — на уровень материнской смертности. По этому показателю наша страна занимает первые позиции в Европе.

В 2013 году директор Института Амосова академик Василий Лазоришинец инициировал создание нового направления — акушерская кардиология. Было открыто новое отделение, где оказывают специализированную помощь беременным со сложными кардиологическими проблемами или осложнениями.

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За почти 10 лет специалисты Института Амосова проконсультировали более 5 200 беременных. Из них — 183 с сердечными патологиями высокого риска. Многопрофильная команда провела 98 операций и вмешательств на сердце и 61 кесарево сечение.

— Недавно после двух сложных операций на сердце вернулась к своему новорожденному сынишке 38-летняя Ирина, — пишут сотрудники Института.

По их словам, первое вмешательство прошло успешно. Однако общее состояние оставалось тяжелым. Сердечная недостаточность прогрессировала. Ритм сокращения сердца оценивался как патологический. Аритмия не поддавалась медикаментозной коррекции.

У женщины обнаружили очень редкую и сложную локализацию патологического очага аритмии. Это состояние опасно тем, что в любой момент может привести к внезапной смерти.

Консилиум специалистов Института принял решение о радикальном лечении с помощью катетерной радиочастотной абляции.

Абляция — малоинвазивная манипуляция, суть которой заключается в разрушении (деструкции) участка миокарда, который генерирует неправильный ритм. К аритмогенному очагу подводят катетер-электрод, по которой подают электрический ток малой силы и высокой частоты — радиочастотный импульс.

Это малоинвазивное вмешательство дает возможность навсегда избавиться от аритмии или достичь облегчения самочувствия и продолжить лечение.

Операция прошла успешно. Роженице уже не грозил сверхвысокий риск внезапной смерти. Прогрессирование сердечной недостаточности было остановлено. Ирина начала быстро поправляться, и вскоре с хорошим самочувствием ее выписали домой.

Источник: Институт Амосова