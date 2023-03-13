Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, понимание происхождения Covid-19 является нравственным и научным императивом, и все гипотезы должны быть изучены.

— Понимание происхождения Covid19 и изучение всех гипотез остается научным императивом для предотвращения будущих вспышек и моральный императив ради миллионов людей, умерших от Covid-19, — написал Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Как известно, в 2021 году группа под руководством ВОЗ провела недели в Ухане и его окрестностях, где были зарегистрированы первые случаи заболевания людей.

В общем отчете говорилось, что вирус, вероятно, был передан от летучих мышей людям через другое животное, но необходимы дальнейшие исследования.

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С тех пор ВОЗ создала научную консультативную группу по опасным патогенам, но еще не пришла к выводам о том, как началась пандемия, заявив, что ключевых данных пока нет.