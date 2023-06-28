Штаб Каховской ГЭС сообщил о последних мониторинговых данных после подрыва оккупантами гидроэлектростанции.

Уровень воды в Днепре в Херсоне снизился до 20 см. Это на 11 см меньше показателя, который был до подрыва Каховской ГЭС.

Установлено превышение предельно допустимой концентрации отдельных веществ в пробах воды.

В частности, в реке Днепр:

взвешенных веществ больше в 1,28 раза;

железа общего — в 2,4 раза.

Содержание растворенного в воде кислорода приемлемое и составляет 5,3 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

В реке Ингулец взвешенных веществ больше в 1,68 раза, железа — в 2,3 раза, хлоридов — в 1,16 раза, сульфатов — в 2,4 раза. Содержание растворенного в воде кислорода низкое — 2,5 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

Кроме того, в некоторых районах Черного моря зафиксировано, что соленость воды значительно ниже нормы почти в два раза. Такие изменения могут необратимо повлиять на морскую среду, привести к замерзанию моря зимой с соответствующими последствиями для морской экосистемы.

По состоянию на утро 28 июня на р. Днепр в створе поста “Херсон” уровень воды вошел в естественное русло, колебания уровня соответствуют колебаниям этого времени года.

Источник: Штаб Каховської ГЕС

Фото: ДСНС