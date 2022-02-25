Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Минздрав бесперебойно работает над обеспечением лекарствами – Ляшко

25 февраля 2022, 13:16
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Минздрав бесперебойно работает над обеспечением лекарствами – Ляшко
Источник: УНИАН

Сейчас Украина снабжена лекарственными средствами. Профильное министерство работает над этим вопросом.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— На складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы, — отметил Виктор Ляшко.

Профильное ведомство находится на связи с регионами и дистрибьюторами.

— Вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями, — добавил министр.

На тех территориях, где идут активные боевые действия, продолжаются обстрелы, некоторые аптеки не открылись.

Читайте также:
Минздрав бесперебойно работает над обеспечением лекарствами – ЛяшкоВ Институте сердца можно сдать кровь для раненых

Однако те учреждения, которые размещены на территории учреждений здравоохранения, бесперебойно работают и продают лекарственные средства.

Минздрав призывает граждан доверять только проверенной информации и не паниковать.

24 февраля 2022 года российские военные вторглись на территорию Украины и обстреляли ряд городов. Украинские военные дали им отпор. Сейчас продолжаются бои.

Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , Ліки , МОЗ Украины , Російська агресія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь