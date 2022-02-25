Сейчас Украина снабжена лекарственными средствами. Профильное министерство работает над этим вопросом.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— На складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы, — отметил Виктор Ляшко.

Профильное ведомство находится на связи с регионами и дистрибьюторами.

— Вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями, — добавил министр.

На тех территориях, где идут активные боевые действия, продолжаются обстрелы, некоторые аптеки не открылись.

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Однако те учреждения, которые размещены на территории учреждений здравоохранения, бесперебойно работают и продают лекарственные средства.

Минздрав призывает граждан доверять только проверенной информации и не паниковать.

24 февраля 2022 года российские военные вторглись на территорию Украины и обстреляли ряд городов. Украинские военные дали им отпор. Сейчас продолжаются бои.