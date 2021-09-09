В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи людям, больным коронавирусом.

Так, Минздрав расширил перечень лиц, которые будут делать тесты на коронавирус, для этого будут использоваться быстрые ИФА-тесты и на антиген.

Кому будут проводить экспресс-тестирование:

медицинским работниками, которые контактируют с больными коронавирусом;

сотрудникам лабораторий, работающих с биоматериалами людей с Covid-19;

лицам, работающим в патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и участвующим в разрезе тела умерших от вируса;

другим категориям медицинских и фармацевтических работников;

пациентам, которые нуждаются в плановой госпитализации, однако не имеют симптомов ОРВИ;

социальным работникам;

сотрудникам Национальной полиции Украины, Службы безопасности президента, Управления государственной охраны и другим лицам, которые контактируют с главой страны;

работникам Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

призывникам, военнослужащим;

работникам учреждений закрытого типа;

лицам, которые пересекают контрольные пункт въезда-выезда;

гражданам, которых нужно протестировать во время расследования вспышки заболеваемости.

Если не будет возможности провести быстрые тесты, людей из первых пяти категорий будут тестировать с помощью метода ПЦР.

Кроме того, профильное ведомство сократило срок информирования о результате лечения или выходе из самоизоляции лиц с трех до одного дня.

Также отныне контактные лица, у которых есть прививки от коронавируса, или же они переболели в течение последних шести месяцев и могут документально это подтвердить, не будут отправлены на самоизоляцию при проведении эпидрасследования.

В то же время все равно будет вестись наблюдение за контактными лицами в течение 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, это не зависит от наличия вакцинации от коронавируса. Если же симптомы появятся, человек вынужден будет пройти тестирование.