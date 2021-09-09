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Минздрав обновил стандарты медицинской помощи Сovid-пациентам — что изменилось

9 сентября, 13:09 Людмила Грубнік
Минздрав обновил стандарты медицинской помощи Сovid-пациентам — что изменилось
Источник: Depositphotos

В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи людям, больным коронавирусом.

Так, Минздрав расширил перечень лиц, которые будут делать тесты на коронавирус, для этого будут использоваться быстрые ИФА-тесты и на антиген.

Кому будут проводить экспресс-тестирование:

  • медицинским работниками, которые контактируют с больными коронавирусом;
  • сотрудникам лабораторий, работающих с биоматериалами людей с Covid-19;
  • лицам, работающим в патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и участвующим в разрезе тела умерших от вируса;
  • другим категориям медицинских и фармацевтических работников;
  • пациентам, которые нуждаются в плановой госпитализации, однако не имеют симптомов ОРВИ;
  • социальным работникам;
  • сотрудникам Национальной полиции Украины, Службы безопасности президента, Управления государственной охраны и другим лицам, которые контактируют с главой страны;
  • работникам Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • призывникам, военнослужащим;
  • работникам учреждений закрытого типа;
  • лицам, которые пересекают контрольные пункт въезда-выезда;
  • гражданам, которых нужно протестировать во время расследования вспышки заболеваемости.
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Если не будет возможности провести быстрые тесты, людей из первых пяти категорий будут тестировать с помощью метода ПЦР.

Кроме того, профильное ведомство сократило срок информирования о результате лечения или выходе из самоизоляции лиц с трех до одного дня.

Также отныне контактные лица, у которых есть прививки от коронавируса, или же они переболели в течение последних шести месяцев и могут документально это подтвердить, не будут отправлены на самоизоляцию при проведении эпидрасследования.

В то же время все равно будет вестись наблюдение за контактными лицами в течение 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, это не зависит от наличия вакцинации от коронавируса. Если же симптомы появятся, человек вынужден будет пройти тестирование.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , лікування , МОЗ України
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