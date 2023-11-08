Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Минздрав посчитал, сколько украинцев защитили себя от Covid-19 — цифры не утешительные

8 ноября 2023, 12:48
Валентина Андрейко журналіст
щеплення, вакцинація
Источник: Depositphotos

Как сообщило Министерство здравоохранения, сейчас одну дозу вакцины против Covid-19 получили более 16,4 млн украинцев, две дозы — 15,54 млн человек, бустер, то есть третья прививка, на сегодня есть у примерно 3,3 млн украинцев.

Этого недостаточно, чтобы остановить распространение Covid-19 в нынешнем сезоне, особенно, учитывая то, что в Украину зашли новые варианты — Эрис и Пирола.

Какие вакцины предлагает Минздрав для бесплатной прививки от Covid-19

Министерство здравоохранения подчеркивает — сегодня для бесплатной вакцинации против Covid-19 в Украине доступно более 3 млн доз спасительной вакцины.

Сейчас смотрят

Это препараты Janssen от Johnson&Johnson и Comirnaty от Pfizer.

Доступна и вакцина против Covid-19 для детей с 5-летнего возраста производства Pfizer.

За последнюю неделю — 45 смертей

Если подводить итоги прошлой недели, то в Украине было зарегистрировано 9480 случаев Covid-19.

К сожалению, 45 больных, в том числе и ребенок, которому еще не исполнилось четырех лет, не смогли преодолеть коронавирусную болезнь и умерли в результате заболевания.

Читайте также:
смертьНа оккупированных РФ территориях эпидемия гриппа и Covid-19: люди умирают от вакцин низкого качества

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь