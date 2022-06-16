Министерство здравоохранения Украины дало официальное разъяснение, почему украинцам не нужно паниковать из-за холеры.

— Уже неделю по Viber-каналам распространяется информация о вроде бы приближающейся вспышке холеры, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ведомство в очередной раз напоминает: в Украине имеется достаточная материально-техническая, организационная и юридическая база для реагирования на случаи или подозрение на холеру.

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Абсолютно все случаи, где бы можно было заподозрить холеру, проходят через систему центров контроля и профилактики болезней.

За все время мониторинга не было зафиксировано случаев даже с подозрением на холеру.

Вместе с тем, говорится в сообщении Минздрава, в сети Viber, есть действительно полезные советы, а именно: соблюдать базовые правила личной гигиены, использовать безопасную воду, тщательно обрабатывать пищу и тому подобное.

Это важно делать всегда, а тем более летом — самом благоприятном для распространения многих инфекций время года, подчеркивают эксперты Минздрава.