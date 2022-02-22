В Украине распределили в регионы 43,7 тыс. флаконов препарата Ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Препарат закупило ГП Медзакупки Украины. В ближайшее время логистический партнер предприятия доставит его в региональные учреждения здравоохранения.

Лекарственное средство Ремдесивир входит в клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции. Он может применяться в случаях, предусмотренных этими протоколами. Препарат широко применяется для экстренного использования в США, Японии, Австралии, странах ЕС (Франция, Испания, Хорватия, Румыния и другие).

Препарат разрешен Минздравом Украины для лечения пациентов с коронавирусом согласно протоколу оказания медицинской помощи. В целом Ремдесивир стал первым препаратом, который рекомендовала разрешить использовать в ЕС для борьбы с коронавирусом Европейская ассоциация лекарственных средств.

10 февраля Украина получила 43 тыс. 711 флаконов препарата Ремдесивир (100 мг). Его закупают за средства государственного бюджета. Стоимость одного флакона препарата составляет 300 грн. Всего на 43 тыс. 711 флаконов было потрачено 13 млн 113 тыс. 300 грн.

По состоянию на 22 февраля в Украине зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 33 238 человек, а умерли — 287.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в м. Киев (4 193), Днепропетровской (2 159), Одесской (1 664), Запорожской (1 393), Донецкой (1 366) и Николаевской (1 255) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.