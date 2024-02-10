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Минздрав разъясняет, кому при наличии инвалидности назначают посторонний уход

10 февраля 2024, 10:09
Валентина Андрейко журналіст
інвалід на візку
Источник: Pixabay

На правительственном портале размещено разъяснение Минздрава относительно потребности в постоянном постороннем уходе за людьми с инвалидностью и порядка назначения такого ухода.

Кто назначает посторонний уход за людьми с инвалидностью

Людям с инвалидностью I группы посторонний уход назначают медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в обязательном порядке из-за исключительно высокой степени потери здоровья.

Люди с I группой инвалидности имеют самое тяжелое состояние здоровья: они не способны к самообслуживанию или могут выполнять лишь отдельные его элементы, нуждаются в постоянном постороннем присмотре/уходе/помощи.

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Во всех остальных случаях потребность в постоянном постороннем уходе определяют лечащие врачи и врачебно-консультативные комиссии (ВКК).

Их решения должны быть подтверждены соответствующими заключениями.

В каких случаях назначают посторонний уход

Минздрав разъясняет, что посторонний уход назначают:

  • людям с нарушением функций организма вследствие неизлечимой болезни, из-за которых они не могут самостоятельно передвигаться и самообслуживаться (форма 080-4/о);
  • пожилым людям с когнитивными нарушениями, вследствие которых они нуждаются в постоянном уходе (форма 080-2/о);
  • людям с инвалидностью (I или II группа), возникшей вследствие психического расстройства (по форме, утвержденной приказом Минздрава Украины от 31.07.2013 № 667).
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Источник
Кабмин
Теги
люди з інвалідністю медична допомога МОЗ Украины
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