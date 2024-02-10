На правительственном портале размещено разъяснение Минздрава относительно потребности в постоянном постороннем уходе за людьми с инвалидностью и порядка назначения такого ухода.

Кто назначает посторонний уход за людьми с инвалидностью

Людям с инвалидностью I группы посторонний уход назначают медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в обязательном порядке из-за исключительно высокой степени потери здоровья.

Люди с I группой инвалидности имеют самое тяжелое состояние здоровья: они не способны к самообслуживанию или могут выполнять лишь отдельные его элементы, нуждаются в постоянном постороннем присмотре/уходе/помощи.

Сейчас смотрят

Во всех остальных случаях потребность в постоянном постороннем уходе определяют лечащие врачи и врачебно-консультативные комиссии (ВКК).

Их решения должны быть подтверждены соответствующими заключениями.

В каких случаях назначают посторонний уход

Минздрав разъясняет, что посторонний уход назначают: