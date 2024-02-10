На правительственном портале размещено разъяснение Минздрава относительно потребности в постоянном постороннем уходе за людьми с инвалидностью и порядка назначения такого ухода.
Кто назначает посторонний уход за людьми с инвалидностью
Людям с инвалидностью I группы посторонний уход назначают медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в обязательном порядке из-за исключительно высокой степени потери здоровья.
Люди с I группой инвалидности имеют самое тяжелое состояние здоровья: они не способны к самообслуживанию или могут выполнять лишь отдельные его элементы, нуждаются в постоянном постороннем присмотре/уходе/помощи.
Во всех остальных случаях потребность в постоянном постороннем уходе определяют лечащие врачи и врачебно-консультативные комиссии (ВКК).
Их решения должны быть подтверждены соответствующими заключениями.
В каких случаях назначают посторонний уход
Минздрав разъясняет, что посторонний уход назначают:
- людям с нарушением функций организма вследствие неизлечимой болезни, из-за которых они не могут самостоятельно передвигаться и самообслуживаться (форма 080-4/о);
- пожилым людям с когнитивными нарушениями, вследствие которых они нуждаются в постоянном уходе (форма 080-2/о);
- людям с инвалидностью (I или II группа), возникшей вследствие психического расстройства (по форме, утвержденной приказом Минздрава Украины от 31.07.2013 № 667).