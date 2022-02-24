Медицинские учреждения, работники всех звеньев медицинской системы Украины продолжают работать 24 часа в сутки.

Медики на машинах скорой приезжают к украинцам, чтобы оказать помощь нуждающимся в ней.

Однако работа бригад, оказывающих экстренную медицинскую помощь, замедляется из-за очередей на автозаправках. Так что теряется драгоценное время для спасения жизней людей.

Минздрав обращается с просьбой ко всем водителям – пропускайте машины скорой помощи без очереди.

Врачи спасают жизнь, присоединяйтесь, дело спасения – наше общее дело.

Сохраняйте спокойствие, поддерживайте ВСУ и медиков!

Наша медицина уже два года работает в чрезвычайном режиме. Итак, алгоритмы действий медиков отработаны, а учреждения столицы готовы к развитию любых событий. Они обеспечены также автономными источниками электроэнергии и горюче-смазочными материалами. Следовательно, в случае отключения электроэнергии они смогут использовать свои собственные источники и обеспечить предоставление медицинских услуг. Больницы также имеют резервные профильные кровати для оказания медицинской помощи пострадавшим.