Украинская делегация предложила рассмотреть вариант проведения 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Украине. Это произошло во время 73-й сессии ЕРК ВОЗ в Астане, проходившей с 24 по 26 октября.

Предварительно, предложение делегации руководство Европейского регионального комитета поддержало.

Окончательное решение относительно места проведения сессии будет принято осенью 2024 года. Предварительно пройдет консультация с правительством Украины и оценка ситуации с безопасностью.

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Первый заместитель министра здравоохранения, Сергей Дубров отметил, что Украина всегда была преданной инновациям в области медицины, и стремится делиться достижениями и изучать лучшие практики с другими странами Европейского региона.

— Предложение избрания Украины в качестве места проведения 75-й сессии ЕРК ВОЗ в 2025 году является важным с исторической и геополитической перспективы, — подчеркнул Сергей Дубров.

По словам заместителя, сессия Европейского регионального комитета в Украине позволит осознать необходимость объединения для решения глобальных проблем со здоровьем.

Фото: Минздрав