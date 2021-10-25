Минздрав изменил алгоритм расчета загруженности коек в больницах — Ляшко

Министерство здравоохранения изменило индикатор загруженности коек больными коронавирусом. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Теперь индикатор рассчитывается не просто на койки, а на койки с подведенным кислородом, чтобы можно было предоставлять кислородную терапию. В каждом областном центре есть определенный резерв коек, который можно расширить, чтобы оказывать медицинскую помощь. Закрывается плановая госпитализация, открывается оказание помощи больным Covid-19. Эти места постоянно добавляются, — объяснил министр.

Виктор Ляшко добавил, что за прошедшую неделю добавили 10 800 коек, за позапрошлую — еще 11 тыс. Поэтому на сегодня 68 тыс. коек готовы принимать больных Covid-19.

Потенциально это количество готовы расширить до 82 тыс. с дополнительным резервом.

На прошлой неделе первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что в Киеве заняты уже более 50% коек для приема больных коронавирусом.

По его словам, ситуация с заболеваемостью Covid-19 в столице достаточно сложная. Ежедневно фиксируют более тысячи новых случаев заболевания. Очень быстро заполняются больницы пациентами, нуждающимися в кислородной поддержке.