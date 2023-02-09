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Может спровоцировать онкозаболевание: в Украине обнаружили опасный напиток

9 февраля 2023, 12:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
небезпечний сироп
Источник: Pixabay

Как сообщили на своем сайте специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, в Украине обнаружен опасный напиток, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и вызвать анафилактический шок у аллергиков.

Речь идет о сиропе для кофе, в составе которого выявлено слишком высокое содержание красителя E 124 (Понсо 4R), то есть в дозе опасной для здоровья.

Сообщение поступило от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

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Оказалось, что концентрированный напиток экспортировался в Украину из Франции. Производителем значится GEORGES MONIN, France. Получатель: ООО “ПРОБАР”, переулок Индустриальный, 23, г. Киев.

Специалисты сообщают, что краситель E 124 (Понсо 4R) в США, Финляндии, Норвегии и некоторых других странах внесен в список запрещенных веществ как канцероген, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

К тому же добавка является сильным аллергеном и может вызвать анафилактический шок или приступ удушья у астматиков и людей с неприятием аспирина.

Также пищевая добавка E 124 входит в список красителей, приводящих к повышению гиперактивности детей.

При этом добавка разрешена для применения в пищевой промышленности в Украине, как не оказывающая вредного влияния на организм человека при соблюдении допустимых доз.

Украинцев призывают, в случае обнаружения напитка в продаже, обязательно обратиться в Госпродпотребслужбу.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области

Теги
Держпродспоживслужба Небезпека Продукты
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